Биология пар. 36, записи в тетради. 1. У голодного животного в крови, притекающей к печени, содержится меньше глюкозы, чем в крови, оттекающей от нее. Почему? 2. Какие функции выполняют в организме ионы калия, натрия, магни...
Биология
Биология пар. 36, записи в тетради. 1. У голодного животного в крови, притекающей к печени, содержится меньше глюкозы, чем в крови, оттекающей от нее. Почему? 2. Какие функции выполняют в организме ионы калия, натрия, магния, кальция, фосфора, хлора. В каком виде они поступают в организм. 3. Суточная потребность человека в воде - около 40 г на 1 кг массы тела. Рассчитайте необходимое вам количество воды в сутки
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