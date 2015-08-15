Решите уравнение 3 8/15 - 7/15 + у = 14/15

Математика
Решите уравнение 3 8/15 - 7/15 + у = 14/15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=14/15+7/15-8/15 y=13/15
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