Составьте словосочетание с собирательным числительными,используя данные слова: мальчик ;отец ;учитель; продавец ;студент ;мы ;человек; рисунок; щенок; совенок;птенчик; они; сани;валенки; качели; грабли; сутки; очки; чулки; вар...
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Составьте словосочетание с собирательным числительными,используя данные слова: мальчик ;отец ;учитель; продавец ;студент ;мы ;человек; рисунок; щенок; совенок;птенчик; они; сани;валенки; качели; грабли; сутки; очки; чулки; варежки; перчатки ;девочка ;сестра;книга; подруга; гитара; процессор; монитор; экран ;галстук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двое щенков бегали по улице четверо мальчиков взяли грабли в магазине продавались двое чулков прошло Четверо суток как девочка села читать книгу пятеро студентов разговаривали с учителями.... на витрине осталось только двое пар валенок
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