Помогите! Не могу подобрать способ Розкладіть на множники 1²+4ху+4у²-25 а²-6аb+9b²-49
Алгебра
Помогите! Не могу подобрать способ Розкладіть на множники 1²+4ху+4у²-25 а²-6аb+9b²-49
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