Помогите! Не могу подобрать способ Розкладіть на множники 1²+4ху+4у²-25 а²-6аb+9b²-49

Алгебра
Помогите! Не могу подобрать способ Розкладіть на множники 1²+4ху+4у²-25 а²-6аb+9b²-49
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Еж несет гриб на спине одна запятая в конце
Ответить
Математика
Отправившись в лес за грибами,Юра собирал только белые грибы,подберезовики и лисички.Всего Юра собрал 36 грибов.Сколько белых грибов собрал Юра, ...
Ответить
Математика
Поиогите решить 2х^2-6х-20=0
Ответить
Математика
Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров час навстречу ему из Ко...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с предлогами.
Ответить