Отправившись в лес за грибами,Юра собирал только белые грибы,подберезовики и лисички.Всего Юра собрал 36 грибов.Сколько белых грибов собрал Юра, если их было в два раза меньше, чем подберезовиков, а подберезовиков было в три р...
Математика
Отправившись в лес за грибами,Юра собирал только белые грибы,подберезовики и лисички.Всего Юра собрал 36 грибов.Сколько белых грибов собрал Юра, если их было в два раза меньше, чем подберезовиков, а подберезовиков было в три раза меньше, чем лисичек?
Ответ(ы):
Гость:
Белые - 1 часть подберезовики - 1*2=2 части лисички - 2*3=6 частей 1+2+6=9 частей всего 36 : 9 = 4 (гриба) 1 часть (белые) Ответ: Юра собрал 4 белых гриба 4*2=8 (подберезовики) 4*6=24 (лисички)
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