Отправившись в лес за грибами,Юра собирал только белые грибы,подберезовики и лисички.Всего Юра собрал 36 грибов.Сколько белых грибов собрал Юра, если их было в два раза меньше, чем подберезовиков, а подберезовиков было в три р...

Математика

Отправившись в лес за грибами,Юра собирал только белые грибы,подберезовики и лисички.Всего Юра собрал 36 грибов.Сколько белых грибов собрал Юра, если их было в два раза меньше, чем подберезовиков, а подберезовиков было в три раза меньше, чем лисичек?

Автор: Гость