При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик массой 100г поднимае??ся на высоту 2м. Какова жесткость пружины, если до выстрела она была сжата на 5см?
Физика
При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик массой 100г поднимае??ся на высоту 2м. Какова жесткость пружины, если до выстрела она была сжата на 5см?
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия сжатой пружины Еп=кх²/2=к*0,05²/2=k*0.00125 потенциальная энергия пружины даст пуле потенц. энергию mgh mgh=kx²/2=k*0.00125 0.1*10*2=k*0.00125 k=2/0.00125=1600 н/м
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