При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик массой 100г поднимае??ся на высоту 2м. Какова жесткость пружины, если до выстрела она была сжата на 5см?

Физика

При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик массой 100г поднимае??ся на высоту 2м. Какова жесткость пружины, если до выстрела она была сжата на 5см?

Автор: Гость