Скажите как решить упр 111

Гость: Гость:

Предложение под цифрой 1 - местоимение мн.ч, - обращение к нескольким людям. В предложениях под цифрой 2- местоимение относится к единственному числу, т.к. человек один, но уважение к человеку(написано правило под упражнением внизу) позволяет обращаться к нему на ВЫ. В остальных предложениях местоимение в ед.ч. Наверное, нужно переписать упражнение, и после каждого местоимения написать ед. или мн. число...