Скажите как решить упр 111

Русский язык
Скажите как решить упр 111
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предложение под цифрой 1 - местоимение мн.ч, - обращение к нескольким людям. В предложениях под цифрой 2- местоимение относится к единственному числу, т.к. человек один, но уважение к человеку(написано правило под упражнением внизу) позволяет обращаться к нему на ВЫ. В остальных предложениях местоимение в ед.ч. Наверное, нужно переписать упражнение, и после каждого местоимения написать ед. или мн. число...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представь в виде произведения двух дробей число 4/15
Ответить
Английский язык
Какую форму ставиться WE в possessive pronouns???
Ответить
Алгебра
Как разложить с²- 0,49
Ответить
Информатика
Даны две точки на плоскости. Определите, какая из них находится ближе к началу коо??динат.
Ответить
Русский язык
Что означает выражение *Лесной доктор*???
Ответить