Что означает выражение *Лесной доктор*???
Русский язык
Что означает выражение *Лесной доктор*???
Ответ(ы):
Гость:
Значение лесной доктор это тот кто помогает и лечит лес к примеру дятел достаёт из под коры вредных жуков и насекомых
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