Как распознать в растворе карбонат натрия?
Химия
Как распознать в растворе карбонат натрия?
Ответ(ы):
Гость:
На ионы СО32-,находящие в карбонатах, действуют КИСЛОТОЙ , выделиться газ СО2 , который можно обнаружить пропустив его через известковую воду -раствор помутнеет, так как выпадет в осадок получивший СаСО3 Пример К2СО3+НСl=KCl+H2O+CO2 CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O
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