Реши примеры по образцу. 48:3,54:3,72:3
Математика
Реши примеры по образцу. 48:3,54:3,72:3
Ответ(ы):
Гость:
48/3= (30+18)/3=30/3+18/3=10+6=16 54/3= (30+24)/3=30/3+24/3=10+8=18 72/3=(60+12)/3=60/3+12/3=20+4=24
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