Вокруг школы учашиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений. При этом шиповника было в 2 раза больше чем елей сколько посад. раст.
Математика
Вокруг школы учашиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений. При этом шиповника было в 2 раза больше чем елей сколько посад. раст.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Х-кол-во елей ,тогда 2Х-это шиповник х+2х=540 3х=540 х=540:3 х=180 -это елей, тогда 2)180 * 2=360 -это шиповника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Даю 50 балов !!! Complete the disjunctive questions : 1) ... , isn't it ? 2) ... , aren't I ? 3) ... , are you ? 4) ..., am I? 5) .....
Окружающий мир
Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?
Математика