Вокруг школы учашиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений. При этом шиповника было в 2 раза больше чем елей сколько посад. раст.

Математика

Вокруг школы учашиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений. При этом шиповника было в 2 раза больше чем елей сколько посад. раст.

Автор: Гость