Выполни сложение,выбирая удобный порядок вычисления : -2,23+6,14+8,23+(-10,14).

Математика
Выполни сложение,выбирая удобный порядок вычисления : -2,23+6,14+8,23+(-10,14).
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Ответ(ы):
Гость:
8,23-2,23+6,14-10,14=2
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