Выполни сложение,выбирая удобный порядок вычисления : -2,23+6,14+8,23+(-10,14).
Математика
Выполни сложение,выбирая удобный порядок вычисления : -2,23+6,14+8,23+(-10,14).
Ответ(ы):
Гость:
8,23-2,23+6,14-10,14=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинить рассказ по данному началу про собаку Однажды на прогулке Потерялась соб??ка она сидела и дрожала от холода вдруг вот слова-помощники скули...
Математика
Найдите неизвестное число x.если А) -x=5 1\3 Б) -X = -3,2 в) -(-x)=-0,5 Г) -(-x) = 10 образец п??сть требуется найти x если -x = 2,4...
Русский язык
Математика