Сочинить рассказ по данному началу про собаку Однажды на прогулке Потерялась соб??ка она сидела и дрожала от холода вдруг вот слова-помощники скулила плакала подошла приблизилась присела нагнулась приласкала погладила говорила ...
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Сочинить рассказ по данному началу про собаку Однажды на прогулке Потерялась соб??ка она сидела и дрожала от холода вдруг вот слова-помощники скулила плакала подошла приблизилась присела нагнулась приласкала погладила говорила уговаривала пошла побежала
Ответ(ы):
Гость:
Вдруг к собаке подошла маленькая девочка. Она присела, нагнулась к собаке и приласкала ее. Собака сначала боялась девочку, скулила, плакала. Девочка уговаривала собаку не боятся, гладила и тихо что-то шептала. Девочка пошла к дому и позвала с собой собаку. Собака немного подумала и побежала за девочкой в свой новый дом.
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