Сочинение "Зима" помогите пожалуйста. очень надо

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Сочинение "Зима" помогите пожалуйста. очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима. Пришла зима. Выпал первый снег, ударили морозы. Деревья покрылись большими шапками. Все вокруг белым-бело. Только ягоды рябины красными пятнами виднеются. Снегири очень любят рябину. Дети радуются приходу зимы, для них настала отличная пора. Катание на коньках, санках, лыжах. Малыши лепят снеговика, катаются с горки, играют в снежки. Все дети любят зиму еще и за праздник встречи Нового Года. Запах мандаринов и елки - это запах детства, который остается с нами на всю жизнь. 
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