Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 ...

Физика

Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 градусам?

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