Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 ...

Физика
Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 градусам?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F=q*u*B q=1.6*10^-19rk u=3*10^6м/с B=0,1 Тл F=|-1,6|*10^-19*3*10^6*0,1=0.48*10^-13 H
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