Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 ...
Физика
Электрон движется в вакууме со скоростью 3*10^6 м/с в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90 градусам?
Ответ(ы):
Гость:
F=q*u*B q=1.6*10^-19rk u=3*10^6м/с B=0,1 Тл F=|-1,6|*10^-19*3*10^6*0,1=0.48*10^-13 H
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из книги ,которую ты щас читаешь выпиши 3 предложения с однородными членами, покаж?? их виды. ПРОШУ ВАС ,ПОМОГИТЕ!ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ТОМУ КТО ОТВЕТ...
Математика
Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров час а навстречу ему из ...
Физика