124 под точкой!Ребятки выручайте родные!!!!Не могу надо срочно оч!!!)))
Русский язык
124 под точкой!Ребятки выручайте родные!!!!Не могу надо срочно оч!!!)))
Ответ(ы):
Гость:
Взамен чего? метелей р.п конец чему? метелям Д. п забыв что? метели В. п. в разлуке с чем? сметелями Т п. не думать о чём? о метелях П. п.
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