Вычислит: 48+(-62)+37+(-28)+(-3).
Математика
Вычислит: 48+(-62)+37+(-28)+(-3).
Ответ(ы):
Гость:
48-62+37-28-3=-8.…..........
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