В 7 одинаковых банках 21 кг варенья. Сколько килограммов варенья в 9 таких банках ?
Математика
В 7 одинаковых банках 21 кг варенья. Сколько килограммов варенья в 9 таких банках ?
Ответ(ы):
Гость:
21:7=3(кг.)-в одной банке 9*3=27(кг.)-в 9-ти банках Ответ:27килограммов
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