№1 Записать какие-либо 2 числа (в порядке возрастания), находящихся на координатн??й прямой между числами: 1) -1 и 0; 2) -2 и -1; 3) -5,6 и -5; №2 Записать все целые числа,которые: 1) больше -1,но не больше 3; 2) ме...
Математика
№1 Записать какие-либо 2 числа (в порядке возрастания), находящихся на координатн??й прямой между числами: 1) -1 и 0; 2) -2 и -1; 3) -5,6 и -5; №2 Записать все целые числа,которые: 1) больше -1,но не больше 3; 2) меньше 5,но не меньше -2; 3) не меньше -4,но не больше 4; 4) не меньше -6,но не больше 0; №3 Записать вместо x какие-либо два рациональных числа,для которых верно неравенство: 1) 3,14 lt; x 2) - 2\9 gt; x 3) -1 1\2 lt; x 4) x lt; 0,1 5) x gt; -5,09 6) x lt; - 5\2 Решите,что сможете,даю 20 баллов,заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
№1 Записать какие-либо 2 числа (в порядке возрастания), находящихся на координатной прямой между числами: 1) -1 и 0; -0,9;-0, 56 2) -2 и -1; -1,99; -1,5 3) -5,6 и -5; -5,5; -5,1 №2 Записать все целые числа,которые: 1) больше -1,но не больше 3; 0;1;2;3 2) меньше 5,но не меньше -2; -2;-1;0;1;2;3;4; 3) не меньше -4,но не больше 4; -4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4 4) не меньше -6,но не больше 0; -6;-5;-4;-3;-2;-1;0 №3 Записать вместо x какие-либо два рациональных числа,для которых верно неравенство: 1) 3,14 < x х=4; 5,7; 2) - 29 > x, х=-7/9; -1 3) -1 12 < x, х=-1; 1/20 4) x < 0,1, х=0; -3 5) x > -5,09, х= -4; -1 4/7 6) x < - 52, х=-3; -20
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