№1 Записать какие-либо 2 числа (в порядке возрастания), находящихся на координатн??й прямой между числами: 1) -1 и 0; 2) -2 и -1; 3) -5,6 и -5; №2 Записать все целые числа,которые: 1) больше -1,но не больше 3; 2) ме...

Математика

№1 Записать какие-либо 2 числа (в порядке возрастания), находящихся на координатн??й прямой между числами: 1) -1 и 0; 2) -2 и -1; 3) -5,6 и -5; №2 Записать все целые числа,которые: 1) больше -1,но не больше 3; 2) меньше 5,но не меньше -2; 3) не меньше -4,но не больше 4; 4) не меньше -6,но не больше 0; №3 Записать вместо x какие-либо два рациональных числа,для которых верно неравенство: 1) 3,14 lt; x 2) - 2\9 gt; x 3) -1 1\2 lt; x 4) x lt; 0,1 5) x gt; -5,09 6) x lt; - 5\2 Решите,что сможете,даю 20 баллов,заранее спасибо!

Автор: Гость