Можно биографию бабушки А.Блока.

Литература
Можно биографию бабушки А.Блока.
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Автор: Гость
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Гость:
Елизавета Григорьевна КарелинаРод деятельности:Переводчица Дата рождения:1834 Место рождения:Оренбург Гражданство: Российская империя Дата смерти:1 октября 1902 Место смерти:Санкт-Петербург Отец:Карелин Григорий Силыч Супруг:Бекетов Андрей Николаевич Дети:Бекетова Екатерина Андреевна, Бекетова Мария Андреевна,Бекетова Александра Андреевна Елизаве́та Григо́рьевна Беке́това (декабрь  1834,  Оренбург — 1 (14) октября  1902,  Санкт-Петербург) — русская переводчица; дочь путешественника  Г. С. Карелина, мать переводчицы и поэтессы  Е. А. Бекетовой, переводчицы и поэтессы  М. А. Бекетовой, переводчицы  А. А. Кублицкой-Пиоттух, бабушка  А. А. Блока.  
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