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Как разложить с²- 0,49
Алгебра
Как разложить с²- 0,49
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с²- 0,49=(c-0.7)(c+0.7) ----------------------------------------------
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