Какое значение имеет слово "Түндік"

История
Какое значение имеет слово "Түндік"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ТүндікI. 1) войлочное покрывало юрты (квад­ратная кош­ма, пок­ры­ва­ющая вер­хний круг ды­мохо­да юр­ты, ко­торый от­кры­ва­ют для вы­хода ды­ма или для про­ник­но­вения све­та) түндікті ашу → открывать тундик түндікті жабу → закрывать тундик түндіктен құйылып тұрғандай → фраз. сыпется как из рога изобилия (букв. ль­ет­ся, как из тун­ди­ка) түндігі түрілді → поднялся небосвод, забрезжил рассвет 2) уст. посемейный налог түндік төлеу → платить посемейный налог 3) очаг; дом; юрта бұл ауыл неше түндік? → в этом ауле сколько домов? түндік иесі → хозяин очага; глава семьи түндік көтеру → ставить юрту для молодых түндік бөлек болу → жить отдельно; жить отдельной семьей; жить отдельным домом II. ночной; на одну ночь бір түндік жол → дорога на одну ночь екі түндік ұйқы → сон, длящийся две ночи түндік ас → фраз. ужин (для гос­тя) түндік жақ → ночная сторона; север

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Проходит ли график функции y=x^2-4x+3 через точку: 1) A(2;-1); 2) B(2;1)? Подробней пожалуйста )))
Ответить
Русский язык
Буквы и ы после ц как пишется
Ответить
Английский язык
Помогите перевести на русский язык 1 ,2,3 обзац
Ответить
Русский язык
Какой пословицей можно описать ситуацию чрезвычайной удачи после долгого период?? невезения? Выберите вариант ответа: Тише едешь – дальше будеш...
Ответить
Русский язык
Жив это омоним или нет?!?!
Ответить