Какое значение имеет слово "Түндік"
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Какое значение имеет слово "Түндік"
Ответ(ы):
Гость:
ТүндікI. 1) войлочное покрывало юрты (квадратная кошма, покрывающая верхний круг дымохода юрты, который открывают для выхода дыма или для проникновения света) түндікті ашу → открывать тундик түндікті жабу → закрывать тундик түндіктен құйылып тұрғандай → фраз. сыпется как из рога изобилия (букв. льется, как из тундика) түндігі түрілді → поднялся небосвод, забрезжил рассвет 2) уст. посемейный налог түндік төлеу → платить посемейный налог 3) очаг; дом; юрта бұл ауыл неше түндік? → в этом ауле сколько домов? түндік иесі → хозяин очага; глава семьи түндік көтеру → ставить юрту для молодых түндік бөлек болу → жить отдельно; жить отдельной семьей; жить отдельным домом II. ночной; на одну ночь бір түндік жол → дорога на одну ночь екі түндік ұйқы → сон, длящийся две ночи түндік ас → фраз. ужин (для гостя) түндік жақ → ночная сторона; север
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