Какое значение имеет слово "Түндік"

Гость: Гость:

ТүндікI. 1) войлочное покрывало юрты (квад­ратная кош­ма, пок­ры­ва­ющая вер­хний круг ды­мохо­да юр­ты, ко­торый от­кры­ва­ют для вы­хода ды­ма или для про­ник­но­вения све­та) түндікті ашу → открывать тундик түндікті жабу → закрывать тундик түндіктен құйылып тұрғандай → фраз. сыпется как из рога изобилия (букв. ль­ет­ся, как из тун­ди­ка) түндігі түрілді → поднялся небосвод, забрезжил рассвет 2) уст. посемейный налог түндік төлеу → платить посемейный налог 3) очаг; дом; юрта бұл ауыл неше түндік? → в этом ауле сколько домов? түндік иесі → хозяин очага; глава семьи түндік көтеру → ставить юрту для молодых түндік бөлек болу → жить отдельно; жить отдельной семьей; жить отдельным домом II. ночной; на одну ночь бір түндік жол → дорога на одну ночь екі түндік ұйқы → сон, длящийся две ночи түндік ас → фраз. ужин (для гос­тя) түндік жақ → ночная сторона; север