Помогите немецкий!!!!!!!!!!???!!!!!!!!!

Немецкий язык
Помогите немецкий!!!!!!!!!!???!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень легко делается,стрелками показано у кого какие родственники. и образец имеется.
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