Помогите номер 4 краткая запись условия

Математика
Помогите номер 4 краткая запись условия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я подозреваю.  Всего-36 Искусственным льдом -?, в 9 раз меньше. Решение. 36/9=4 с искусственным . 32- с настоящим льдом. на сколько больше 32-4=28 На 28 больше.
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