Помогите номер 4 заранее спасибо
Математика
Помогите номер 4 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам по условию известно,что х=2 в первом примере вместо пропуска 3, т.к. 4*2+3=11 во втором примере 13 в третьем 19 произведение наибольшего и наименьшего : 3*19=57 ответ:в
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