Сочинение на тему кукольный театр на казахском языке

Қазақ тiлi
Сочинение на тему кукольный театр на казахском языке
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Автор: Гость
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Гость:
Слущяйамананма ты лущи нэ спращивай  казайском
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