Какие растения из однодольных имеются в вашем школьном кабинете биологии и на школьном участке?
Биология
Какие растения из однодольных имеются в вашем школьном кабинете биологии и на школьном участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук,пшеница,лилии,тюльпаны
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