Помогите номер 597 пожалуйста очень нужно
Математика
Помогите номер 597 пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 147х85+147х15+53х60+53х40=147(85+15)+53(60+40)=147х100+53х100= (147+53)х100=200х100=20000 2)275(32+18)+725(28+22)=275х50+725х50=50(275+725)=50х1000=50000 3)326(67+33)+174(29+71)=326х100 + 174х100=(326+174)100=500х100= 50000
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