Помогите решить задачу маляр начал красить забор в 9:00 утра закончил в 12:40 Сколько ??ремени маляр красил забор?

Математика

Помогите решить задачу маляр начал красить забор в 9:00 утра закончил в 12:40 Сколько ??ремени маляр красил забор?

Автор: Гость