Помогите решить задачу маляр начал красить забор в 9:00 утра закончил в 12:40 Сколько ??ремени маляр красил забор?
Математика
Помогите решить задачу маляр начал красить забор в 9:00 утра закончил в 12:40 Сколько ??ремени маляр красил забор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 часов 40минут -9часов :00 минут =3часа 40 минут
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