Помогите номер 6 пожалуйста
Математика
Помогите номер 6 пожалуйста
Ответ(ы):
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- cd(c-d) mn(m+n) в квадрате pg(g2+p2) r^2s^2(r+s) (х-у)(х^2+ху+у^2)
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