Помогите номер 7,8плиз за ранние сяб!!!))))ой 8номер не надо только 7помогите
Математика
Помогите номер 7,8плиз за ранние сяб!!!))))ой 8номер не надо только 7помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: 1)32+10+46; 2)3*8+54; 3)2*3*3 2 столбик: 1)2*7+3*6 2)37+2*5 3)49-21:7
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