За сколько донесет бабка 190 ведер если дед донесет 20ведро за 20 мин. а бабка на 12 мин дольше

Математика

За сколько донесет бабка 190 ведер если дед донесет 20ведро за 20 мин. а бабка на 12 мин дольше

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