Помогите нужно написать сочинение поучение для младших классов Как нужно вести с??бя в школе

Гость: Гость:

Привет Сегодня я вам расскажу как себя надо вести в школе прежде всего надо быть воспитанным не бегать не прыгать и не стоять на ушах слушать учителя помогать сверстникам слушать учителя и выполнять все что говорит учитель на уроках не болтать не рисовать а учиться учится и ещё раз учиться если ты будешь соблюдать эти правела ты будешь отличником удачи тебе дорогой друг учись на твёрдую пятёрку