Помогите нужно написать сочинение поучение для младших классов Как нужно вести с??бя в школе

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Помогите нужно написать сочинение поучение для младших классов Как нужно вести с??бя в школе
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Автор: Гость
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Гость:
Привет Сегодня я вам расскажу как себя надо вести в школе прежде всего надо быть воспитанным не бегать не прыгать и не стоять на ушах слушать учителя помогать сверстникам слушать учителя и выполнять все что говорит учитель на уроках не болтать не рисовать а учиться учится и ещё раз учиться если ты будешь соблюдать эти правела ты будешь отличником удачи тебе дорогой друг учись на твёрдую пятёрку
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