Помогите, нужно осуществить превращение: Al- Al4C3- CH4- C2H2- C2H4- C2H6- C2H5Cl- C4H10- CO2- CO- CH3OH- CH3COOH- CH3COONa
Химия
Помогите, нужно осуществить превращение: Al- Al4C3- CH4- C2H2- C2H4- C2H6- C2H5Cl- C4H10- CO2- CO- CH3OH- CH3COOH- CH3COONa
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al + 3C = Al4C3 Al4C3 + 12HCl = 4AlCl3 + 3CH4 2CH4 = C2H2 + 3 H2 С2Н2 + Н2 = С2Н4 C2H4 + H2 = C2H6 C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl 2C2H5Cl + 2Na = C4H10 + 2NaCl 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O 2CO2 = 2CO + O2 СО + 2Н2 = СН3ОН CH3OH +CO = CH3COOH CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O
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