Помогите нужно составить словосочетания к предложению стоит стеной пшеница золо??ая по сторонам тропинки полевой. СРООООООЧНО ПОМОГИТЕ

Русский язык
Помогите нужно составить словосочетания к предложению стоит стеной пшеница золо??ая по сторонам тропинки полевой. СРООООООЧНО ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит стеной пщеница золотая по сторонам тропинки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 59:4 с остатком
Ответить
Математика
За первый день трист прошел 7\25 туристического маршрута,за второй 2\3 оставшейся ча??ти маршрута а за третий остальное . За какой день турист прош...
Ответить
Математика
В треугольнике АВС угол С равен 90°,АС=9,АВ=25.Найдите sinВ
Ответить
Математика
Помогите решить 3 номер
Ответить
Математика
Решите пожалуйста под буквой
Ответить