Помогите нужно составить словосочетания к предложению стоит стеной пшеница золо??ая по сторонам тропинки полевой. СРООООООЧНО ПОМОГИТЕ
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Помогите нужно составить словосочетания к предложению стоит стеной пшеница золо??ая по сторонам тропинки полевой. СРООООООЧНО ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит стеной пщеница золотая по сторонам тропинки
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