Помогите нужно заменить выделеные слова на слова she, he, they,it,we.
Английский язык
Помогите нужно заменить выделеные слова на слова she, he, they,it,we.
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Гость:
2. We are... 3. She likes... 4. They can ...
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