lt;pgt;подберите подходящее по смыслу слово.выделите орфограмму жи-ши Проварные.....,цветные.....,Густые...., Слова для справок ; еж,карандаш,мышь,ландыш

Русский язык
lt;pgt;подберите подходящее по смыслу слово.выделите орфограмму жи-ши Проварные.....,цветные.....,Густые...., Слова для справок ; еж,карандаш,мышь,ландыш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проворные мыши,цветные карандаши,густые ландыши,ну и допустим маленькие ежи
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