Вычисли 120м45см-80м50см
Математика
Вычисли 120м45см-80м50см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120м-1200см 80м-800см (1200+45)-(800+50)=1245-850=395
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине за 3 дня продали 2 2 тонны овощей в первый день продали 450 килограмм во вт??рой 2 раза больше чем в первый а в третий день остальные пр...
Физика
Половец плывет по течению реки определить скорость относительно берега его скорость относительно воды 1,5м/с а скорость тесения реки 0,5 м/с
Математика
В бассейн налили 4502 м3(в кубе) 3 воды, что составляет 30% объёма всего бассейн??. Чему равен объём всего бассейна?