Вычисли 120м45см-80м50см

Математика
Вычисли 120м45см-80м50см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120м-1200см 80м-800см (1200+45)-(800+50)=1245-850=395
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