Помогите нужны примеры и правило слитных написаний прилагательных!

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Пишутся слитно сложные имена прилагательные:Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например:водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский(Новосибирск). Образованные из сочетаний слов, по своему значению подчинённых одно другому, например: железнодорожный (железная дорога), народнохозяйственный (народное хозяйство), естественнонаучный (естественные науки), сложноподчинённое (сложное по способу подчинения), рельсопрокатный (прокатывающий рельсы), общенародный(общий для народа), полезащитный (образующий защиту для полей), металлорежущий(режущий металл); сюда же относятся обозначающие единое понятие образования (в том числе и терминологические) из наречия и прилагательного (или причастия), например:малоупотребительный, близлежащий, животрепещущий, глубокоуважаемый,свежеиспеченный, ясновидящий, сильнодействующий, дикорастущий, вечнозелёный,гладкокрашеный. Примечание. Сложные прилагательные, в состав которых входят наречия, не следует смешивать со словосочетаниями, состоящими из наречия и прилагательного (или причастия) и пишущимися раздельно, например: диаметрально противоположный, прямо противоположный, чисто русский, детски наивный,плохо скрываемый, отчётливо выраженный.Употребляемые в качестве терминов и образованные из двух или трёх основ, независимо от характера последних, например: грудобрюшная (преграда), индоевропейские (языки),древневерхненемецкий (язык), двууглекислый (газ); также — глухонемой. § 81. Пишутся через дефис сложные имена прилагательные: Образованные от существительных, пишущихся через дефис, от личных наименований — сочетаний имён и фамилий, а также от названий населённых пунктов, представляющих собой сочетания имён и фамилий, имён и отчеств, например: дизель-моторный, социал-демократический, бурят-монгольский, северо-восточный, алма-атинский, орехово-зуевский, нижне-масловский, усть-абаканский, ромен-роллановский, вальтер-скоттовский, лев-толстовский, ерофей-павловичский. Примечание 1. Пишется слитно прилагательное москворецкий.Примечание 2. Имена прилагательные, образованные от имён собственных, пишущихся через дефис, и имеющие приставку, отсутствующую у существительного, пишутся слитно, например: приамударьинский,заиссыккульский. Образованные из двух или более основ, обозначающих равноправные понятия, например:беспроцентно-выигрышный, выпукло-вогнутый, партийно-комсомольский, садово-огородный, мясо-молочный, англо-японский, русско-немецко-французский (словарь), сине-бело-красный (флаг). Образованные из двух основ и обозначающие: а) качество с дополнительным оттенком, например: раскатисто-громкий, горько-солёный; б) оттенки цветов, например: бледно-розовый, ярко-синий, тёмно-русый, чёрно-бурый, синевато-голубой, золотисто-жёлтый,пепельно-серый, бутылочно-зелёный, лимонно-жёлтый, изжелта-красный. Входящие в состав географических собственных имён и начинающиеся с восточно-, западно-, северно- и северо-, южно- и юго-, например: Западно-Казахстанская область,Восточно-Китайское море, Южно-Африканский Союз. Примечание 1. Прилагательные, образованные из двух или более основ, не подходящие под перечисленные правила, пишутся через дефис, например: литературно-художественный (альманах), политико-массовая(работа), словарно-технический (отдел), подзолисто-болотный, рыхло-комховато-пылеватый, удлинённо-ланцетовидный.Примечание 2. Через дефис пишутся также слова, первой составной частью которых являются сам-, сама-, например: сам-друг, сам-третей, сам-пят, сама-пята.