Помогите пожалуйста! Как правильно: На меня надели или одели?

Русский язык
Помогите пожалуйста! Как правильно: На меня надели или одели?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одели, а если бы было на куклу то было бы "наделть",а так одевают на тебя так что  "Одели"
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