Помогите,очень надо Из пяти троек,составьте 3 примера чтобы в получилось 10 Очень надо
Математика
Помогите,очень надо Из пяти троек,составьте 3 примера чтобы в получилось 10 Очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х3х3+3):3 = 10 ((3+3+3)х3+3):3 = 10 (33+3-3):3 = 10
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