Помогите очень прошу!!!Очень срочно нужно!!!!!Номер 240. Заранее большущее СПАСИБО!!!

Гость: Гость:

Отнимем от 860 км 460 км и узнаем сколько проехал путешественник на автобусе и поезде вместе без разницы(460):1) 860-460 = 400 (км) - проехали на автобусе и поезде без разницы.2) 400/2 = 200 (км) - проехали на автобусе.3) 200+460 = 660 (км) - проехали на поезде.4) 660/66 = 10 (часов) - ехали на поезде.5) 200/50 = 4 (часа) - ехали на поезде.6) 4+10 = 14 (часов) - были в пути. Ответ: 14 часов путешественники были в пути