Помогите!!! Очень срочно!!! 156 упр.

Гость: Гость:

Когда я выглянула в окно, я увидела |спрятавшееся за облаками| солнце(опр. сл).; Я подняла глаза на небо и увидела солнце (опр. сл)., |спрятавшееся за облаками|. |Бегущие нам на встречу| собаки (опр. сл.) казались очень злыми; собака(опр.сл.),|бегущая нам на встречу|, совсем меня не пугала. Бабушки(опр.сл.), |стоящие по обеим сторонам дороги|, добродушно улыбались мне и предлагали купить ягоды и грибы; |Стоящий по обеим сторонам от дороги| свадебный кортеж (опр.сл) выглядел очень красивым. |Медленно плывущие по небу| облака(опр. сл.) очень успокаивали; я очень люблю рассматривать облака(опр.сл.), |медленно плывущие по небу|. В автобусе девушка(опр.сл.), |сидящая напротив меня|, очень громко чихала; |сидящий напротив меня| мужчина(опр.сл.) был очень небритым. Через |распахнутые настежь| окна(опр.сл.) дул прохладный ветерок; в дверях (опр.сл.), |распахнутых настежь|, стоял братец. Ученик (опр.сл.), |вызванный к доске|, дрожал от страха перед новым учителем; |Вызванный к доске| мальчик (опр.сл.) отвечал быстро и чётко. Из окна моей квартиры была видна чудесная беседка(опр.сл.),|причудливо обвитая виноградной лозой|; |причудливо обвитый виноградной лозой| балкон(опр.сл.) выглядел довольно симпатично на фоне бетонных камней строения. Книга (опр.сл.),|забытая кем-то на скамейке|, лежала и мокла под дождём; |забытый кем-то на скамейке| зонтик сейчас был очень нужен хозяину. Необычайно сложно сосчитать все произведения искусства(опр.сл.),|созданные за всю историю человечества|; |созданных за всю историю человечества| картин необычайно много, и все они прекрасны. Вот, надеюсь я хоть как-то помогла)))