Миша купил тетради и заплатил 85 рублей.костя купил в 6 раз больше таких тетрадей.склькозаплатил костя за свои тетради

Математика

Миша купил тетради и заплатил 85 рублей.костя купил в 6 раз больше таких тетрадей.склькозаплатил костя за свои тетради

Автор: Гость