Миша купил тетради и заплатил 85 рублей.костя купил в 6 раз больше таких тетрадей.склькозаплатил костя за свои тетради

Математика
Миша купил тетради и заплатил 85 рублей.костя купил в 6 раз больше таких тетрадей.склькозаплатил костя за свои тетради
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Гость:
6×85=510 (руб)заплатил костя
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