Расскажите о своих планах на ближайшее будущее в 5-6 предложениях с составными гла??ольными сказуемыми. "Я хочу поехать в Питер".......

Гость: Гость:

Грубо говоря Сост глаг сказ- это составное сказуемое где есть инфинитив Это, по моему мнению, самый красивый город страны. первым делом, бы хотела побывать в петропавловской крепости,являющейся историческим гнездом города. С самого начала своего существования она стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. А сейчас эта крепость входит в состав музея истории С-П. Ежедневно с Нарышкина Бастиона в 12:00 будет производиться выстрел сигнальной пушки. Этот уникальный город славится еще многими музеями и достопримечательностями. Моя мечта-побывать в Питере, ведь хочу увидеть все своими глазами.