Расскажите о своих планах на ближайшее будущее в 5-6 предложениях с составными гла??ольными сказуемыми. "Я хочу поехать в Питер".......

Русский язык
Расскажите о своих планах на ближайшее будущее в 5-6 предложениях с составными гла??ольными сказуемыми. "Я хочу поехать в Питер".......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грубо говоря Сост глаг сказ- это составное сказуемое где есть инфинитив Это, по моему мнению, самый красивый город страны. первым делом, бы хотела побывать в петропавловской крепости,являющейся историческим гнездом города. С самого начала своего существования она стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. А сейчас эта крепость входит в состав музея истории С-П. Ежедневно с Нарышкина Бастиона  в 12:00 будет производиться выстрел сигнальной пушки. Этот уникальный город славится еще многими музеями и достопримечательностями. Моя мечта-побывать в Питере, ведь  хочу увидеть все своими глазами.
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