В чем суть внутреннего конфликта демона

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Демон - дух тьмы, служитель злодейства, и творимое им зло должно приносить ему радость или, во всяком случае, удовлетворение, но: "Ничтожной властвуя землей, / Он сеял зло без наслажденья... зло наскучило ему". В этих строчках поэмы заключается философское понимание Лермонтовым Зла. Оно не радость, наслаждение и душевная гармония, а вечные муки, неудовлетворенность, печаль и уныние. Зло приносит тому, кто его творит, внутреннее беспокойство и в конце концов разъедает душу изнутри. Согласитесь, необычное понимание духа ада: скука, печаль, презрение и неудовлетворенность, мука. У Лермонтова в Демоне переплетаются сатанинские и человеческие черты, которые еще не стерлись окончательно. И все же душа его уже почти омертвела, он пугающе равнодушен. М. Ю. Лермонтов описывает необыкновенные по своей красоте картины Кавказа, но великолепие окружающего Божьего мира не трогает Демона: Но, кроме зависти холодной, Природы блеск не возбудил В груди изгнанника бесплодной Ни новых чувств, ни новых сил; И все, что пред собой он видел, Он презирал иль ненавидел. Первый признак омертвения души - равнодушие к красоте природы. Последний всплеск человеческого в душе Демона - его любовь к Тамаре. Что он почувствовал, впервые увидев ее? Неизъяснимое волненье В себе почувствовал он вдруг, Немой души его пустыню Наполнил благодатный звук - И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты! То был ли признак возрожденья?