За первый день в киоске продали 426 газет а на второй 419 по той же цене выручка перво??о дня оказалась на 35 леев больше чем второго дня

Математика

За первый день в киоске продали 426 газет а на второй 419 по той же цене выручка перво??о дня оказалась на 35 леев больше чем второго дня

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