Составить две загадки? семь ребят,на пяти проводах,стая птах, на лесенке,заиграли,отдыхает,песенки.
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Составить две загадки? семь ребят,на пяти проводах,стая птах, на лесенке,заиграли,отдыхает,песенки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь ребят на лесенке Заиграли песенки ( Ноты) На пяти проводах отдыхает Стая птах (Ноты)
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