Составить две загадки? семь ребят,на пяти проводах,стая птах, на лесенке,заиграли,отдыхает,песенки.

Русский язык

Составить две загадки? семь ребят,на пяти проводах,стая птах, на лесенке,заиграли,отдыхает,песенки.

Автор: Гость