Помогите очень срочно надо !! А) Найдите число,20% которого составляет 50% от 200 Б) на??дите число, 10% которого состовляет 60%от 300

Математика

Помогите очень срочно надо !! А) Найдите число,20% которого составляет 50% от 200 Б) на??дите число, 10% которого состовляет 60%от 300

Автор: Гость