Помогите очень срочно надо !! А) Найдите число,20% которого составляет 50% от 200 Б) на??дите число, 10% которого состовляет 60%от 300
Математика
Помогите очень срочно надо !! А) Найдите число,20% которого составляет 50% от 200 Б) на??дите число, 10% которого состовляет 60%от 300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 200:100*50=100 100:20*100=500 Б) 300:100*60=120 120:10*100=1200
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