Помогите очень срочно номер 157!

Гость: Гость:

4*12=48 чайн лож сиропа 200*12=2400гр=2кг 400гр сока с мякотью 200*12=2400гр=2кг400гр лимонада столько же мороженного 20*12=240гр шоколада 28 порций: 4*28=112чайн лож сиропа 200*28=5600гр=5кг600гр сока с мякотью столько же лимонада и мороженного 20*28=560 гр шоколада