Помогите очень срочно номер 157!
Математика
Помогите очень срочно номер 157!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*12=48 чайн лож сиропа 200*12=2400гр=2кг 400гр сока с мякотью 200*12=2400гр=2кг400гр лимонада столько же мороженного 20*12=240гр шоколада 28 порций: 4*28=112чайн лож сиропа 200*28=5600гр=5кг600гр сока с мякотью столько же лимонада и мороженного 20*28=560 гр шоколада
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за 2 карандаша и 3 тетради заплатили 2400 руб. А за 1 карандаша и 3 тетради 2100 руб. Найдите цену карандаша и тетради
Математика
За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 км за 1 час 24 минуты. Найдите собственную скорость катера и ско...
Математика
В двух коробках по 50 кусков мела. Из двух коробок израсходовали 17 кусков мела. Сколько кусков мела осталось?
Математика